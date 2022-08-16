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"єРобота": Кабмін виділив ще 100 мільйонів на гранти для бізнесу

Вівторок, 16 серпня 2022, 17:30 - Олексій Павлиш

Кабінет міністрів виділив ще 103 млн на гранти на підтримку бізнесу у рамках програми "єРобота".

Про це заявив прем'єр Денис Шмигаль.

За його словами, 74 млн грн будуть спрямовані для створення 324 мікробізнесів. Ще 29 млн грн підуть на запуск 9 нових проєктів у сфері ягідництва, садівництва та виноградарства.

Шмигаль додав, що кількість поданих заявок по програмі "єРобота" досягла вже 8 тисяч.

Нагадаємо:

Кабінет міністрів виділив чергові 45 млн грн на безповоротні гранти для створення нових переробних підприємств у межах програми єРобота.

Український уряд запустив програму єРобота, в рамках якої держава надаватиме гранти на суму до 250 тисяч грн на запуск нового бізнесу.

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