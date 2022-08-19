Новини 19 серпня: мораторій на підвищення тарифів, газ у Європі за крок від нового цінового рекорду

Про комуналку. Президент Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає встановлення мораторію на підвищення тарифів на тепло для населення.

Про девалютизацію. У червні росіяни переказали в іноземні банки 4,7 мільярда доларів, що стало рекордом з 2018 року

Про бізнес. Кабінет Міністрів дозволив з 1 вересня 2022 року виїзд за кордон працівникам експортоорієнтованих компаній

Про газ. Російський "Газпром" на три дні припинить постачання газу до Європи через газогін "Північний потік" – каже, що проводитиме технічне обслуговування. Ціни одразу злетіли на 7% до 2800 доларів за тисячу кубів і наблизилися до нового історичного рекорду.

Про ЗАЕС. Російські окупанти найближчим часом планують зупинити працюючі енергоблоки ЗАЕС та відключити їх від ліній зв‘язку видачі потужності в українську енергосистему.

Ексклюзиви ЕП

Народна зірка смерті. На що скинулися українці замість "Байкрактарів" та як супутник допоможе ЗСУ

Напередодні фонд Сергія Притули за зібрані українцями 600 мільйонів гривень купив супутник і доступ до бази даних супутникових знімків. Що це за супутник, чому він такий дорогий і чи відрізняється від інших?