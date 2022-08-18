Новини 18 серпня: арешт мережі АЗС Amic, Росія погрожує зупинкою ЗАЕС

Про АЗС. Суд наклав арешт на 308 об’єктів однієї з найбільших мереж автозаправних станцій, яка пов’язана з РФ – йдеться про мережу АЗС Amic, що колись належала російському "Лукойлу"

Про ЗАЕС. Російське військове командування погрожує зупинити роботу найбільшої у Європі Запорізької атомної електростанції.

Про самосанкції. У Росії мережу кав’ярень Starbucks перейменували у Stars Coffee та дещо змінили логотип – додали кокошник

Про Маріуполь. Мільярдер Рінат Ахметов заявив, що готовий фінансувати відбудову Маріуполя після повернення українського контролю над містом

Про торгівлю. Вашингтон може порекомендувати західним компаніям скоротити економічні відносини з Туреччиною, якщо Анкара та Москва домовляться про "формальне економічне партнерство"

Про облігації. Купувати облігації внутрішньої державної позики незабаром можна буде через застосунок "Дія"

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Зворотний бік додаткового податку на імпорт. Що може піти не так?

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Негативні наслідки від запровадження додаткового оподаткування імпорту можуть нівелювати позитивний ефект, на який розраховують у Національному банку. Чи є альтернатива?

Непотрібний Brent. Чому падає ціна на нафту

Місяць тому аналітики прогнозували, що в третьому кварталі нафта коштуватиме 140 дол, проте зараз вона торгується по 95 дол. Що відбувається?