Новини 17 серпня: Боголюбов відсудив у Приватбанка готель "Мир", коли запустять пʼятий енергоблок РАЕС

Про Приват. Верховний Суд відмовив Приватбанку у задоволенні вимог у касації та позбавив банк права власності на готель "Мир" у Києві на користь повʼязаних з ексвласником банку Боголюбовим компаній

Про енергетику. "Енергоатом" має намір побудувати за технологією АР1000 американської компанії Westinghouse та ввести в експлуатацію п’ятий енергоблок Рівненської АЕС до 2032 року.

Про банки. З 1 вересня віртуальний monobank підвищить тариф на зняття готівки з нинішніх 0,5% до 0,9% через підвищення платіжними системами міжбанківського тарифу відшкодування за зняття клієнтами готівки.

Про рецесію. Суверенний фонд багатства Норвегії, який є найбільшим у світі державним фондом багатства, зафіксував за першу половину року найбільші за існування доларові втрати через волатильність на світових ринках

Про податки. В Україні обговорюється проєкт податкової реформи, який передбачатиме єдину ставку податку на прибуток, доходи фізосіб та додану вартість на рівні 10%

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