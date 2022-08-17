Верховний Суд забрав у ПриватБанка право власності на київський готель "Мир" 

Верховний Суд відмовив Приватбанку у задоволенні вимог у касації та позбавив банк права власності на готель "Мир" у Києві на користь повʼязаних з ексвласником банку Боголюбовим компаній.

Про це повідомила пресслужба Приватбанку.

Відповідне рішення ухвалив Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду 2 вівторок, 16 серпня.

"Ми будемо продовжувати боротись з колишніми власниками, ми їх дотиснемо — якщо не в Україні, то в Америці й Англії", — заявив член Наглядової ради банку Роман Сульжи. Про те, що компанії-позивачі повʼязані з колишнім власником Приватбанку Геннадієм Боголюбовим, раніше повідомляла сама фінустанова.

У січні цього року Північний апеляційний госпсуд відмовив ПриватБанку у задоволенні скарги на рішення Госпсуду Києві щодо скасування права власності банку на київський готель "Мир".

Нагадуємо:

Право власності на київський готель "Мир" перейшло до ПриватБанку внаслідок звернення у 2016 році стягнення на заставне майно на підставі договору іпотеки, укладеного з ТОВ "Ардена" ще до націоналізації банку.

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До націоналізації банку в серпні 2016 року за рахунок переходу права власності на заставне майно (готель "Мир", м. Київ, проспект Голосіївський, буд. 70) до АТ КБ "ПриватБанк" згідно з договором іпотеки, укладеним з ТОВ "АРДЕНА", була погашена частина кредиту ТОВ "АЕФ" за валютним кредитним договором від 2013 року на суму майже 18 млн дол.

У 2019 році ТОВ "АЕФ" ініціювало судовий позов з метою позбавлення ПриватБанку майна і перешкоджання відновлення правового становища ПриватБанку як власника готелю "Мир".

У січні 2021 року Верховний Суд скасував судові рішення першої та апеляційної інстанцій про визнання недійсним договору іпотеки та позбавлення права власності ПриватБанку на київський готель "Мир".

Після цього аналогічний позов до ПриватБанку ініціювало ТОВ "Артіс".