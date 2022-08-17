П'ятий енергоблок Рівненської АЕС хочуть збудувати до 2032 року

"Енергоатом" має намір побудувати за технологією АР1000 американської компанії Westinghouse та ввести в експлуатацію п’ятий енергоблок Рівненської АЕС до 2032 року.

Про це повідомляє пресслужба "Енергоатома" в Telegram.

Зазначається, що блок потужністю 1100 МВт будуватиметься за новітньою американською технологією АР1000 компанії Westinghouse.

Вже виконано низку передпроєктних робіт, зокрема проведений аналіз наявного та перспективного використання водних ресурсів району розташування АЕС, аналіз наявних інфраструктури РАЕС та міжсистемних зв’язків західного регіону енергосистеми України, додали в компанії.

Проведені також передпроєктні роботи з визначення обмежувальних геологічних умов до вибору енергоблока.

Раніше ДП "НАЕК "Енергоатом" та Westinghouse Electric Company підписали угоду про будівництво в Україні дев'яти нових енергоблоків за технологією АР1000.

"Енергоатом" вже розпочав реалізацію проєкту з будівництва 5-го та 6-го енергоблоків на Хмельницькій АЕС, який заплановано завершити до 2029 року.

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"Наступним енергоблоком, який збудує Компанія, буде блок №5 Рівненської АЕС. Його введення в експлуатацію має відбутися у 2032-му", - резюмували в компанії.

Економічна правда