Monobank підвищить тариф на зняття готівки з банкоматів
Середа, 17 серпня 2022, 12:40 -
З 1 вересня віртуальний monobank підвищить тариф на зняття готівки з нинішніх 0,5% до 0,9%.
Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський у Telegram.
"З 1 вересня платіжні системи... більше ніж удвічі підвищать міжбанківський тариф відшкодування за зняття клієнтами інших банків готівки в українських банкоматах", – написав він.
За словами топ-менеджера, у цих умовах тариф за зняття готівки, який діяв раніше, не покриватиме витрат фінустанови. Тому monobank змушений підвищити тариф.
Тариф за зняття кредитних коштів залишиться без змін.