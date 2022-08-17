Повернення акцизу на пальне не вплине на ціни на АЗС – Мінекономіки

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Повернення акцизу на пальне не вплине на ціни на для населення, але має важливе значення для наповнення держбюджету та відновлення пошкодженої російськими військами інфраструктури.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

"Акциз – це головний механізм наповнення дорожнього фонду. Ворог руйнує нашу інфраструктуру – дороги, мости, які дуже потрібні для економіки. Отже, потрібне джерело для їх ремонту. І це джерело – дорожній фонд", – заявив перший заступник міністра економіки Денис Кудін.

В Мінекономіки сподіваються, що введення акцизу негативно не відобразиться на громадянах.

"Люди фактично цього не повинні відчути", – наголосив Денис Кудін.

За його словами, наразі спостерігається тенденція до зниження вартості нафтопродуктів на світових ринках, тому Кабмін розглядає пропозицію щодо повернення частини акцизу.

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Нагадуємо:

Завдяки частковому поверненню акцизного податку на пальне бюджет отримає додаткові 2-3 млрд грн щомісяця.

Уряд вніс до Ради законопроєкт про скасування пільгового оподаткування акцизами на пальне. Після часткового повернення акцизів на дизпаливо та бензини ціни на них не зміняться, або ж коливання буде "в межах похибки", вважає Кубраков.

Раніше, у квітні, Верховна Рада вже думала над поверненням акцизного податку на пальне та 20% податку на додану вартість, проте згодом відмовилася від ініціативи.

У березні парламент ухвалив закон про додаткові податкові стимули для підтримки бізнесу під час війни, який, зокрема, передбачає нульову ставку акцизу на бензин, дизельне пальне та скраплений газ, а також зниження ПДВ з 20% до 7%.