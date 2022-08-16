У Зеленського допускають емісію від 30 до 60 мільярдів гривень на місяць за певних умов

Емісія гривні за певних умов "може спокійно складати" від 30 до 60 млрд грн на місяць.

Про це в інтерв'ю Forbes Україна розповів заступник керівника Офісу президента Ростислав Шурма.

За його словами, за збалансованості експортно-імпортних операцій, вирішенні питання з виплатою держборгу й суттєвою підтримкою міжнародних партнерів, Україна може дозволити собі емісію від 30 до 60 млрд грн на місяць.

"Це діапазон, який не створюватиме проблем.

Наприклад, ми розблокували ситуацію із зерном, далі – завдяки збору в 10% на валютні операції приберемо $1–2 млрд спекулятивного попиту на валюту. Якщо рівень підтримки партнерів збережеться, то це означає, що платіжний баланс вирівняється, тобто ми зможемо забезпечити підтримку бюджету в понад 30 млрд грн на місяць без значних ризиків для валюти", - сказав Шурма.

НБУ закладає на друге півріччя 2022 року емісію гривні у розмірі 180 млрд грн, по 30 млрд грн на місяць, заявляв раніше заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.

За словами Ніколайчука, 180 млрд грн - той обсяг фінансування, який, на думку НБУ, є контрольованим і приведе до контрольованих наслідків, що їх регулятор враховує у своєму базовому сценарії.

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Нагадуємо:

Національний банк провів у липні емісію 15 млрд грн шляхом викупу державних облігацій, таким чином за останній тиждень "надруковано" вже 30 млрд грн.

Міністерство фінансів на аукціоні 26 липня залучило до держбюджету 9,8 млрд грн від розміщення військових облігацій - за 1,2-річними облігаціями в гривні ставки підвищилидо 16%.

Після стрімкого підвищення Нацбанком облікової ставки з 10% до 25% регулятор очікував від Мінфіну відповідного зростання ставок за держоблігаціями аби, зокрема, підвищити привабливість гривневих активів. Проте Міністерство відмовлялося це робити і заявляло, що державні облігації є інструментом підтримки країни, а не максимізації інвестиційного прибутку.

Із початком великої війни уряд прийняв рішення здійснити державні внутрішні запозичення на суму 400 млрд грн шляхом поетапного випуску військових облігацій, покупцем яких виступить Національний банк.

Екномоічна правда