Нову програму з МВФ бажано почати в листопаді, близько $20 мільярдів вистачить – голова НБУ

Україна розраховує на близько 20 мільярдів доларів від МВФ, наразі ведуться активні переговори - нову програму бажано розпочати вже в листопаді.

Про це в інтерв'ю Forbes Україна розповів голова НБУ Кирило Шевченко.

Шевченка запитали, чи буде найближчим часом розблокована допомога від ЄС.

На початку серпня ми отримали близько €1 млрд від ЄС. Ми бачимо певний прогрес та сподіваємося, що Україна почне отримувати наступні транші вже у вересні.

"У цьому сенсі я хотів би окремо зазначити важливість програми з МВФ. Сьогодні це, як ніколи, "не тільки про гроші". Це бенчмарк для інших кредиторів, допомога нам з погляду консолідації зусиль усіх гілок влади. Зараз ми складаємо з колегами план програми, що дозволила б країні вільно дихати та фінансувати як бюджетний дефіцит, так і дефіцит платіжного балансу", - відповів він.

Щодо нової програми МВФ Шевченко уточнив, що зараз важко спрогнозувати, коли вона може бути підписана.

"Так, ми перебуваємо в активних перемовинах. Нещодавно, наприклад, була зустріч премʼєр-міністра з керівником європейського департаменту МВФ. Єдина проблема – це час. Зараз у світі період відпусток, на відміну від нас. Але я очікую, що вже у вересні ми матимемо більш чітке розуміння щодо програми", - додав голова НБУ.

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За його словами, програму бажано розпочати вже в листопаді.

Коментуючи можливі внутрішні обмеження Фонду, через які він може уникнути співпраці з країною, що воює, Шевченко підкреслив, що у статуті МВФ немає заборони фінансувати країни, які знаходяться у стані війни.

"Зрозуміло, що це дуже важко, адже такого досвіду у Фонду ще не було. З іншого боку, також не було і прикладів, коли під час війни країні вдалося зберегти повністю працюючу фінансову систему", - пояснив голова Нацбанку.

Щодо обсягу програми Шевченко відповів, що "близько $20 млрд вистачить".

"Однак ми обговорюємо різні формати програми. Якщо на першому етапі це буде короткострокова програма з чітким фокусом на вирішення нагальних проблем з бюджетом і платіжним балансом, сума може бути меншою. Але тоді одразу треба проговорювати й наступний етап – більш довгострокову програму з фокусом на відновлення економіки та структурні реформи.

Крім того, кошти від МВФ можуть бути лише частиною пакету офіційної підтримки України. Наприклад, програма EFF 2015 року із запланованим фінансуванням $17,5 млрд була частиною загального пакету міжнародної допомоги в $40 млрд", - резюмував він.

Нагадаємо:

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна подала офіційну пропозицію Міжнародному валютному фонду щодо започаткування нової спеціальної програми МВФ.

Кабмін пропонує активізувати спільну роботу над новою програмою з Міжнародним валютним фондом.

Україна хоче до кінця року укласти нову угоду з Міжнародним валютним фондом на суму 15-20 млрд доларів з виплатою протягом 2-3 років, заявив голова НБУ Кирило Шевченко.

Він нагадав, що Україна уже подала свій запит до МВФ, і зараз веде консультації щодо нового фінансування. Шевченко сподівається, що нова програма надасть Україні до 20 млрд доларів протягом двох-трьох років у формі угоди stand-by або механізму розширеного фінансування (EFF).

Україна обговорює з МВФ та іншими міжнародними фінансовими організаціями можливості перегляду графіка виплат за зовнішнім боргом.

Очільник Національного банку Кирило Шевченко раніше заявляв, що зараз саме час розпочати обговорення нової програми з Міжнародним валютним фондом.

Економічна правда