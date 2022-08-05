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Уряд пропонує МВФ активізувати роботу над новою програмою – Шмигаль

П'ятниця, 5 серпня 2022, 09:20 - Олексій Павлиш

Кабмін пропонує активізувати спільну роботу над новою програмою з Міжнародним валютним фондом.

Про це у Twitter повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль за результатами розмови з директором Європейського департаменту МВФ Альфредом Каммером.

"Уряд пропонує активізувати спільну роботу над новою програмою з МВФ. Повідомив про це під час розмови з Альфредом Каммером. Поки ЗСУ протистоять агресії рф та захищають весь цивілізований світ, працюємо над посиленням економічної стійкості України.

Підтримка партнерів важлива!", - написав Шмигаль.

Нагадаємо:

Україна хоче до кінця року укласти нову угоду з Міжнародним валютним фондом на суму 15-20 млрд доларів з виплатою протягом 2-3 років, заявив голова НБУ Кирило Шевченко.

Він нагадав, що Україна уже подала свій запит до МВФ, і зараз веде консультації щодо нового фінансування. Шевченко сподівається, що нова програма надасть Україні до 20 млрд доларів протягом двох-трьох років у формі угоди stand-by або механізму розширеного фінансування (EFF).

ВІДЕО ДНЯ

Україна обговорює з МВФ та іншими міжнародними фінансовими організаціями можливості перегляду графіка виплат за зовнішнім боргом.

Очільник Національного банку Кирило Шевченко раніше заявляв, що зараз саме час розпочати обговорення нової програми з Міжнародним валютним фондом.

Економічна правда

Кабмін Україна МВФ Шмигаль
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