Новини 10 серпня: Україні дозволили реструктуризувати євроборги, вугільне ембарго набуло чинності

Про зерно. Судно з українською кукурудзою, від якого відмовився раніше покупець у Лівані через "порушення термінів доставки", пришварутвалося у порту Мерсін у Туреччині

Про санкції. Група "Волга-Днепр" - найбільша вантажна авіагрупа Росії - скоротить у авіакомпаніях AirBridgeCargo і "Атран", що належать їй, понад 200 пілотів, що літали на "боїнгах".

Про ембарго. Європейський Союз та Велика Британія з 10 серпня зупиняють імпорт російського вугілля у відповідь на війну Росії проти України.

Про борги. Україна отримала необхідні згоди від власників євробондів щодо реструктуризації боргу – відтермінування виплат і термінів погашення за ними на два роки. Також згоду кредиторів отримали Укравтодор та Укренерго.

Про арешти. Суд наклав арешт на російську частку у дніпровській фармкомпанії "Вента.ЛТД", її посадовців підозрюють у відмиванні коштів та пособництві державі-агресору

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"Мамочка, надо валить…". У яких західних компаній в Росії найбільше заводів

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Настав час для компаній вийти з Росії та перейти до френдсшору – перенести виробництва в країни, які поділяють їх цінності та стратегічні інтереси.