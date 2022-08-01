Нова Зеландія розширила санкції проти Росії

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Влада Нової Зеландії розширила санкції проти Росії – вони впроваджуються проти низки підприємств військово-промислового комплексу, компаній "СОГАЗ" та "РЖД".

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Санкції впроваджуються проти страхової компанії "СОГАЗ", компанії "РЖД" та проти оборонних підприємств, які займаються розробкою, виробництвом та випробуваннями військової техніки для ЗС Росії", – наголошується в заяві МЗС Нової Зеландії.

Санкції передбачають широкий спектр заходів, включаючи заборону на поїздки, заморожування активів, заборону на проведення фінансових операцій та на прибуття в країну морських та повітряних суден.

А також забороняють фізичним та юридичним особам Нової Зеландії надавати товари та послуги ЗС Росії, її оборонним підприємствам, на які поширюються санкції.

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Нова Зеландія оголосила про додаткові санкції проти російських державних підприємств та оборонних структур у відповідь "на триваючу жорстокість в Україні".

Раніше Нова Зеландія оголосила про нові санкції проти найбільших російських банків і фінансових установ у рамках "реакції уряду на вторгнення Росії в Україну".

Також Нова Зеландія запровадила додаткові санкції проти російських політиків та оборонних установ, "які підтримують дії Путіна в Україні".