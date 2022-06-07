Нова Зеландія ввела санкції проти "Газпрому" та ще понад 40 компаній РФ і Білорусі

Нова Зеландія оголосила про додаткові санкції проти російських державних підприємств та оборонних структур у відповідь "на триваючу жорсткоість в Україні".

Про це заявила міністр закордонних справ Нової Зеландії Наная Махута.

"Найбільша російська компанія ("Газпром" - ред.) та десятки військових і промислових корпорацій, які потрапили під санкції, відіграють вирішальну роль у розпалюванні незаконної та неспровокованої війни в Україні", - заявила міністр.

За її словами, Нова Зеландія "продовжує рішуче протистояти вторгненню Путіна, вводячи санкції та вживаючи заходів для підтримки України".

"Ми не хочемо, щоб фізичні та юридичні особи, потрапивши під санкції, вважали, що ця країна є для них безпечним притулком, або щоб підприємства Нової Зеландії ненавмисно фінансували війну. Для нас важливо зіграти свою роль, гальмуючи техніку війни.

"Ці компанії, контрольовані урядом Путіна, мають стратегічне значення для Росії, оскільки вони забезпечують сировину, інфраструктуру, комунікації, транспорт, зброю та фінансування.

Одна з держкомпаній, яка потрапила під санкції, - "Газпром", найбільша російська компанія та ключове джерело експортних доходів Росії із продажу газу. Ми також ввели санкції проти компаній, які створюють зброю та військові технології і є частиною величезного військово-промислового комплексу Росії", - заявила Махута.

Зазначається, що під санкції потрапили 44 структури, у тому числі шість білоруських оборонних структур.

У рамках цих обмежень компаніям і громадянам Нової Зеландії буде заборонено взаємодіяти з російськими та білоруськими підприємствами, що потрапили під санкції.

Нагадаємо:

Раніше Нова Зеландія оголосила про нові санкції проти найбільших російських банків і фінансових установ у рамках "реакції уряду на вторгнення Росії в Україну".

Також Нова Зеландія запровадила додаткові санкції проти російських політиків та оборонних установ, "які підтримують дії Путіна в Україні".

Економічна правда