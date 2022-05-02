Нова Зеландія оголосила про санкції проти оборонних підприємств і сенаторів РФ

Нова Зеландія запровадила додаткові санкції проти російських політиків та оборонних установ, "які підтримують дії Путіна в Україні".

Про це заявила голова МЗС Нової Зеландії Наная Махута.

"Цими санкціями ми демонструємо намір продовжувати переслідувати тих, хто несе відповідальність за вторгнення Росії в Україну", - зазначила вона.

"Ми підтримуємо народ України s прагнемо притягнути до відповідальності президента Путіна та його команду розпалювачів війни", - додала Махута.

Останній раунд санкцій спрямований на 170 членів Ради Федерації Росії, а також на шість компаній і організацій оборонного сектору, які сприяли посяганню на суверенітет і територіальну цілісність України, пояснили в МЗС Нової Зеландії.

Уряд Нової Зеландії також посилив санкції щодо більш ніж 400 осіб, яким раніше заборонили в'їзд до країни.

За словами голови МЗС, це рішення "ще більше заборонить їм вести діяльність у Новій Зеландії", а також не дозволить державі стати "фінансовим притулком для тих, хто причетний до незаконної діяльності Росії в Україні".

Нагадаємо:

Раніше Нова Зеландія оголосила про нові санкції проти найбільших російських банків і фінансових установ у рамках "реакції уряду на вторгнення Росії в Україну".

Економічна правда