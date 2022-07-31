Ліван заарештував судно, яке може перевозити крадене українське зерно

Ліван наклав арешт судно, завантажене ячмінним і пшеничним борошном, на час розслідування щодо походження вантажу, яке могло бути вкрадене російськими окупантами в Україні.

Про це пише Bloomberg з посиланням на ліванського генпрокурора Гассана Уейдата.

Посольство України в Бейруті повідомило, що судно було завантажено у Феодосії в окупованому Росією українському Криму, і що вантаж походить із окупованих Росією територій на Запоріжжі та Херсоні.

Вантажне судно Laodicea прибуло до Тріполі на півночі Лівану 27 липня, згідно з даними відстеження суден. Воно перебуватиме під арештом, поки Ліван проводить розслідування походження вантажу, сказав Уейдат у коментарі Bloomberg.

Згідно з європейською базою даних Equasis, зареєстрованим власником судна є Syria Mar Shipping Ltd. У 2015 році США наклали санкції і на цю компанію, і на судно через зв’язок із сирійським урядом Башара Асада.





