Новини 27 липня: банки зможуть продавати більше готівкової валюти, Рада забороняє стягувати борги за комуналку

Про ФРС. Федеральний резерв США вдруге поспіль підвищив ключову ставку одразу на 75 базисних пунктів до діапазону 2,25%-2,5%, з метою приборкати дедалі швидшу інфляцію в країні

Про валюту. НБУ із 27 липня дозволив банкам продавати в готівковому сегменті валютного ринку половину від купленої в українців з 13 квітня безготівкової валюти додатково до продажу придбаної з цієї ж дати готівкової валюти.

Про росіян. Торговельний центр Ocean Plaza у Києві повідомив про припинення роботи, його мажоритарним власником досі є повʼязана з російським олігархом Аркадієм Ротенбергом компанія

Про борги. Верховна Рада схвалила в цілому закон, який забороняє примусово стягувати борги з певних категорій громадян за житлово-комунальні послуги протягом дії воєнного стану

Про Ахметова. Статки українського бізнесмена Ріната Ахметова з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну впали на 64%

Ексклюзиви ЕП

"Очікуємо хвилю повернень у серпні та вересні". Голова BlaBlaCar в Україні про міграцію та автобусні перевезення

Два роки тому в українському BlaBlaCar вважали, що пандемія – найгірше, що може вплинути на ринок автобусних перевезень. Проте 24 лютого змінило ці уявлення.