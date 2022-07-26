Координаційний центр, який моніторитиме "зернові коридори", розпочав роботу

У Стамбулі розпочав роботу Спільний координаційний центр, який здійснюватиме моніторинг роботи "зернових коридорів".

Про це йдеться у повідомленні міністерства національної оборони Туреччини, передає Укрінформ.

Зазначається, що міністр інфраструктури Олександр Кубраков мав зустріч з міністром оборони Туреччини Хулусі Акаром.

"Робота Спільного координаційного центру інтенсивно триває", – наголосив Хулусі Акар.

також він позитивно оцінив повідомлення про початок відвантаження зерна цього тижня та наголосив на важливості того, аби перший корабель якнайшвидше вирушив.

Турецький мінстр наголосив, що його країна виконала і продовжуватиме виконувати свою частину в рамках перевезень.

Нагадуємо:

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У Стамбулі у пʼятницю відбулося підписання угоди про розблокування українських портів для вивезення зерна.

Вже на наступний день, 23 липня, російські війська вдарили ракетами по Одеському морському порту – 2 ракети збили сили ППО, ще 2 влучили в об’єкти інфраструктури порту.

Після нападу Росії на Одеський порт Україна надалі планує навігацію у Чорному морі, але у разі загрози торговим суднам у морі ініціативу можуть зупинити.

Раніше міністр інфраструктури Кубраков заявляв, що запуск координаційного центру планується у середу, 27 липня.

Першим в рамках деблокади може запрацювати Чорноморський порт, перше судно може пройти розблокованими коридорами протягом чотирьох діб.

Завдяки розблокуванню трьох українських портів на Чорному морі експортна виручка за місяць зросте на 1 млрд доларів. Три розблоковані чорноморські порти України зможуть експортувати щомісяця близько 3 млн тонн агропродукції – такою є оцінка Міністерства інфраструктури.