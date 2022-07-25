Кубраков розповів, у якому випадку "зернова угода" буде зупинена

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Після нападу Росії на Одеський порт Україна надалі планує навігацію у Чорному морі, але у разі загрози торговим суднам у морі ініціативу можуть зупинити.

Про це у ході спільного брифінгу в Медіа-центрі Україна розповів міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Кубраков наголосив, що, попри атаку Росії на Одеський порт у першу ж добу після підписання угоди у Стамбулі, Україна продовжує планувати навігацію у Чорному морі.

"Це так само важливо для нас, як і всьому цивілізованому світу. Якщо щось буде відбуватися в Чорному морі, то, звичайно, вся ініціатива буде зупинена", – додав він. "Ми підписували угоду з ООН та Туреччиною. Це сторони, які мають гарантувати безпеку. Якщо вони гарантують – вона працює, якщо не гарантують – вона не працює".

Кубраков зазначив, що торгові судна будуть організовані в каравани, які супроводжуватимуть українські судна. Це може статися "найближчими днями".

Для цього необхідне створення Координаційного центру в Стамбулі, для чого представники України вже прибули в Туреччину. Серед них – як цивільні, так і військові представники. Запуск центру планується у середу, 27 липня.

Крім того, розповів заступник міністра інфраструктури Юрій Васьков, технічний флот державних підприємств Міністерства інфраструктури перевірятиме визначені Україною коридори для проходу до та з українських портів перед тим, як цими маршрутами підуть судна з зерном.

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У ході брифінгу міністр агрополітики Микола Сольський зауважив, що держава може втрутитися в ринок у разі, якщо він ніде "не в той бік" і для трейдерів головним стане отримання надприбутків. Проте остаточно роль держави у цьому процесі та можливість викупу та перепродажу зерна зараз визначається.

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Нагадуємо:

У Стамбулі у пʼятницю відбулося підписання угоди про розблокування українських портів для вивезення зерна.

Вже на наступний день, 23 липня, російські війська вдарили ракетами по Одеському морському порту – 2 ракети збили сили ППО, ще 2 влучили в об’єкти інфраструктури порту.

Першим в рамках деблокади може запрацювати Чорноморський порт, перше судно може пройти розблокованими коридорами протягом чотирьох діб.

Завдяки розблокуванню трьох українських портів на Чорному морі експортна виручка за місяць зросте на 1 млрд доларів. Три розблоковані чорноморські порти України зможуть експортувати щомісяця близько 3 млн тонн агропродукції – такою є оцінка Міністерства інфраструктури.