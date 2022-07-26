Аграрії Одещини вже зібрали два мільйони тонн зернових

Аграрії Одеської області станом на 26 липня зібрали 2 млн тонн зернових і зернобобових культур.

Про це повідомляє "Укрінформ" із посиланням на речника голови Одеської ОВА Сергія Братчука.

Зазначається, що станом на 26 липня хлібороби Одещини намолотили два мільйони тонн зернових і зернобобових культур.

При цьому, середня врожайність - 25,5 ц/га.

В Одеській ОВА додали, що в умовах ракетних обстрілів перед аграріями області гостро постала проблема збереження збіжжя та забезпечення його експорту.

"До її розв’язання залучені керівники елеваторів, транспортних підприємств, розпочала реалізацію відповідного проєкту обсягом 17 мільйонів доларів Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО)", - йдеться у повідомленні.

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Нагадуємо:

У Стамбулі у пʼятницю відбулося підписання угоди про розблокування українських портів для вивезення зерна.

Вже на наступний день, 23 липня, російські війська вдарили ракетами по Одеському морському порту – 2 ракети збили сили ППО, ще 2 влучили в об’єкти інфраструктури порту.

Першим в рамках деблокади може запрацювати Чорноморський порт, перше судно може пройти розблокованими коридорами протягом чотирьох діб.

Завдяки розблокуванню трьох українських портів на Чорному морі експортна виручка за місяць зросте на 1 млрд доларів. Три розблоковані чорноморські порти України зможуть експортувати щомісяця близько 3 млн тонн агропродукції – такою є оцінка Міністерства інфраструктури.

Після нападу Росії на Одеський порт Україна надалі планує навігацію у Чорному морі, але у разі загрози торговим суднам у морі ініціативу можуть зупинити.

Економічна правда