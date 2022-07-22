Кабмін зобов’язав "Нафтогаз" узгоджувати будь-які дії щодо боргу компанії

Кабінет Міністрів зобов’язав НАК "Нафтогаз України" узгоджувати з урядом будь-які дії щодо виконання боргових зобов’язань та незадовільно оцінив роботу правління компанії.

Про це йдеться у розпорядженні уряду.

"Акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", зокрема його посадові та інші уповноважені особи, зобов’язані вчиняти будь-які дії щодо виконання діючого основного правочину з Кондор Файненс пі.ел.сі. (Kondor Finance plc) після окремого погодження таких дій Кабінетом Міністрів України", – зазначається у документі.

Уряд також незадовільно оцінив роботу правління Нафтогазу через неукладання договору із Kondor Finance стосовно змін до кредитних договорів на суму понад 3 млрд грн.

Компанія Kondor Finance є емітентом єврооблігацій Нафтогазу.

Нагадуємо:

12 липня НАК "Нафтогаз України" через емітента своїх єврооблігацій Kondor Finance plc звернувся до власників цих паперів на суму майже 1,5 мільярда доларів із пропозицією відстрочити виплати купонів на два роки.

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14 липня з таким проханням компанія звернулась до всіх міжнародних кредиторів.

Власників облігацій НАК "Нафтогаз України" закликали відхилити запит компанії на дворічне відтермінування виплат за боргами.

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило довгостроковий рейтинг дефолту емітента НАК "Нафтогаз України" з "CCC" до "C" після того, як компанія запросила згоду на дворічну відстрочку виплат за своїми єврооблігаціями.

Голова правління компанії Вітренко заявив, що НАК був змушений звернутися до тримачів євробондів із пропозицією про добровільне відстрочення виплат за паперами на два роки у зв'язку з рішенням уряду накопичити до майбутнього опалювального сезону 19 млрд куб. м – на ці цілі треба було знайти близько 8 мільярдів доларів.

Наразі на ринку перебувають в обігу три випуски єврооблігацій "Нафтогазу", всі вони були розміщені у 2019 році: у липні – трирічні на 335 млн доларів під 7,375% та п'ятирічні на 600 млн євро під 7,125%, а у листопаді – 7-річні на 500 млн доларів із прибутковістю 7,625%.

Дата погашення випуску на 335 млн доларів – 18 липня 2022 року.

"Нафтогаз" пропонує виплатити всі купони за єврооблігаціями-2022 та 2024 19 липня 2024 року і того ж дня погасити єврооблігації-2022.

А купони за єврооблігаціями-2026 НАК хотів би виплатити 8 листопада 2024 року.