"Нафтогаз" просить власників євробондів перенести виплати за ними

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НАК "Нафтогаз України" через емітента своїх єврооблігацій Kondor Finance plc звернувся до власників цих паперів на суму майже 1,5 мільярда доларів із пропозицією відстрочити виплати купонів на два роки.

Про це йдеться у біржовому повідомленні НАК, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

У тому числі "Нафтогаз" просить відкласти на такий самий термін погашення єврооблігацій-2022 на 335 мільйонів доларів.

"У світлі тривалих обставин, що впливають на Україну в результаті повномасштабного військового вторгнення РФ і його впливу на енергетичну безпеку України, що продовжується, емітент на запит позичальника ініціював справжній запит згоди, щоб отримати схвалення власників облігацій, щоб полегшити збереження доступних грошових коштів позичальник України", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Наразі на ринку перебувають в обігу три випуски єврооблігацій "Нафтогазу", всі вони були розміщені у 2019 році: у липні – трирічні на 335 млн доларів під 7,375% та п'ятирічні на 600 млн євро під 7,125%, а у листопаді – 7-річні на 500 млн доларів із прибутковістю 7,625%.

Дата погашення випуску на 335 млн доларів – 18 липня 2022 року.

ВІДЕО ДНЯ

"Нафтогаз" пропонує виплатити всі купони за єврооблігаціями-2022 та 2024 19 липня 2024 року і того ж дня погасити єврооблігації-2022.

А купони за єврооблігаціями-2026 НАК хотів би виплатити 8 листопада 2024 року.