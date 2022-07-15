Власників євробондів "Нафтогазу" закликали не погоджуватись на відтермінування виплат

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Власників облігацій НАК "Нафтогаз України" закликали відхилити запит компанії на дворічне відтермінування виплат за боргами.

Про це повідомляє Reuters.

Консультанти лондонської юридичної компанії Dechert, призначеної кредиторами, вважають, що компанія залишається прибутковим підприємством. Також, за їх словами, НАК не зіткнеться з негайною грошовою кризою.

У результаті вони вимагатимуть повного погашення одного з випусків єврооблігацій фірми, яка має бути виплачена наступного тижня, разом із додатковим "купонним" відсотком за іншим випуском, який діє до 2024 року.

"Порада – проголосувати проти цього", – сказав один інвестор під час дзвінка.

Радники зауважили, що наразі власники облігацій не формують керівний комітет – основну групу кредиторів, яка керує переглядом боргів.

А також додали, що будуть готові переглянути цю заявку ще раз, якщо ситуація в країні не покращиться до моменту погашення наступних великих облігацій у 2024 році.

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Запит компанії щодо відтермінування виплат за євробондами застав багатьох кредиторів зненацька, оскільки залишилося трохи більше тижня до виплати облігації на суму 335 млн дол 19 липня.

Reuters пише, що це також підвищило очікування, що український уряд може вдатися до подібного кроку перед виплатою державних облігацій на суму близько 1 млрд дол, яка має відбутися у вересні.

Нагадуємо:

12 липня НАК "Нафтогаз України" через емітента своїх єврооблігацій Kondor Finance plc звернувся до власників цих паперів на суму майже 1,5 мільярда доларів із пропозицією відстрочити виплати купонів на два роки.

14 липня з таким проханням компанія звернулась до всіх міжнародних кредиторів.

Наразі на ринку перебувають в обігу три випуски єврооблігацій "Нафтогазу", всі вони були розміщені у 2019 році: у липні – трирічні на 335 млн доларів під 7,375% та п'ятирічні на 600 млн євро під 7,125%, а у листопаді – 7-річні на 500 млн доларів із прибутковістю 7,625%.

Дата погашення випуску на 335 млн доларів – 18 липня 2022 року.

"Нафтогаз" пропонує виплатити всі купони за єврооблігаціями-2022 та 2024 19 липня 2024 року і того ж дня погасити єврооблігації-2022.

А купони за єврооблігаціями-2026 НАК хотів би виплатити 8 листопада 2024 року.