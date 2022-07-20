Новини 20 липня: Україна "заморожує" виплати зовнішнього боргу, газовий шантаж від Росії

Про шантаж. Росія каже, що планує відновити поставки газу через Північний потік-1, але погрожує постачанням лише 20% потужності у разі, якщо державі-агресору не повернуть турбіни для компресорної станції

Про торгівлю. Туреччина планує відмовитись від долара у платежах за російські енергоносії - за словами турецьких посадовців, країни розглядають можливість використання ліри.

Про олігархів. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що нині під перевірку на відповідність критеріям, визначеним законом про олігархів, може підпадати близько 86 осіб. Хто саме - він не озвучив.

Про борги. У середу український уряд опублікував постанови, яким доручив Міністерству фінансів домовитися з кредиторами України про відтермінування виплат за єврооблігаціями на два роки, а за ВВП-варантами – на один рік.

Згодом уряди західних країн-кредиторів України заявили, що згодні на такі умови, і планують скоординовано зупинити обслуговування боргу Києва з 1 серпня до кінця 2023 року з можливим продовженням ще на рік.

Про Коломойського. Президент України Володимир Зеленський може невдовзі підписати укази про позбавлення громадянства кількох впливових політиків.

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