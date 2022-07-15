В Мінінфраструктури розповіли, коли покращиться ситуація з бензином

Ситуація з наповненням ринків скрапленого газу й дизельного палива вже покращилась, бензиновий ринок наповниться за 1,5-2 місяці.

Про це розповів міністр інфраструктури Олександр Кубраков в інтерв’ю РБК-Україна.

"Зараз ситуація на ринку дизельного пального і скрапленого газу заспокоїлася. Щодо бензину, я вважаю, що ще потрібно півтора або два місяці, поки ринок насититься і сформує запас", — заявив він він.

Разом з тим урядовець зауважив, що глобально попит на пальне в Україні не впав. Адже люди повернулися в країну, була посівна, а зараз триває збір урожаю.

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Нагадуємо:

Державний "Нафтогаз" у липні планує наростити імпорт пального з 5,6 тисяч тонн у червні до 15,6 тисяч тонн у липні і хоче стати "лідером на ринку" нафтопродуктів за декілька місяців.

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Завдяки нарощуванню поставок пального на українські автозаправні станції у липні для автомобілістів зникнуть обмеження обсягу купівлі пального за один візит.

Крім цього, мережа АЗК WOG відновила обслуговування всіх категорій клієнтів, в тому числі "за готівку".

Вся нафтопереробна галузь України не працює через цілеспрямовані російські ракетні обстріли.