Нафтогаз у липні майже втричі збільшить імпорт пального

Державний Нафтогаз у липні планує наростити імпорт пального з 5,6 тисяч тонн у червні до 15,6 тисяч тонн у липні і хоче стати "лідером на ринку" нафтопродуктів за декілька місяців.

Про це голова НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко написав на своїй сторінці у Facebook.

Він зазначив, що Нафтогаз, як національна компанія "долучився до вирішення задачі з ліквідації дефіциту, який виник на ринку нафтопродуктів наприкінці квітня". В середньому протягом останніх місяців компанія нарощувала імпорт нафтопродуктів у 2,5 рази, зокрема – у 2,8 раза у липні, коли компанія планує імпортувати 15,6 тисяч тонн бензину та дизелю.

"Нафтогаз мав можливість законтрактувати в десятки разів більші обсяги. Але на заваді їх імпорту стали логістичні обмеження в доставці нафтопродуктів з великих портів Європи, де є ресурс, до кордону України. З цією проблемою зіштовхнувся не лише ми, а й усі інші імпортери", – написав Вітренко.

"Якщо такі темпи нарощування імпорту нафтопродуктів зберігатимуться й надалі, то вже за декілька місяців Нафтогаз може стати лідером на ринку".

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