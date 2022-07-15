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WOG повернула готівкову оплату за пальне

П'ятниця, 15 липня 2022, 14:03 - Економічна правда
 
WOG

Мережа АЗК WOG відновила обслуговування всіх категорій клієнтів, в тому числі "за готівку".

Про це повідомляє пресслужба мережі.

"Автозаправні комплекси, де раніше діяв лише безготівковий спосіб оплати, знову обслуговуватимуть всіх клієнтів без обмежень", – йдеться в повідомленні.

Раніше АЗС цієї мережі обслуговували клієнтів лише за талонами та паливними картками.

Також, у зв’язку зі збільшенням обсягів пального на ринку країни з липня, компанія поступово відновлюватиме роботу АЗК в Києві та Київській області. Так, знову відкрився автозаправний комплекс на Броварському проспекті, 11. 

Нагадуємо:

З 1 липня мережа автозаправних станцій WOG скасувала обмеження на відпуск пального – такі умови стали доступними для учасників програми лояльності.

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Раніше голова енергетичного комітету Верховної Ради Андрій Герус заявляв, що завдяки нарощуванню поставок пального на українські автозаправні станції у липні для автомобілістів зникнуть обмеження обсягу купівлі пального за один візит.

Економічна правда

паливо WOG
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