Новини 7 червня: рекордно малі запозичення з військових облігацій, пальне без прикордонних черг

Про пальне. Прикордонники та митники першочергово пропускають бензовози, які їдуть в Україну з пальним та за пальним в країни Євросоюзу.

Про валюту. За підсумками травня міжнародні резерви України скоротились на 7% - станом на 1 червня резерви, за попередніми даними, становили 25 100,7 млн доларів США.

Про світову економіку. Світовий банк в оновленому прогнозі погіршив прогноз світового ВВП з 4,1% до 2,9% через російську війну проти України, яка посилила загрозу стагфляції економіки світу.

Про ставки. Міністерство фінансів 7 червня розмістило військові облігації на суму лише 810 млн грн після того, як вирішило не підвищувати ставки за паперами вслід за підвищенням ставки НБУ.

Про санкції. Через повну зупинку експорту та низький попит усередині країни на російських заводах з виробництва свинцю накопичилися двомісячні запаси продукції. Частина підприємств перебуває на межі закриття.

Ексклюзиви ЕП:

Колеса для Javelin та зарядка для Starlink. Як у Тернополі виготовляють електробайки для військових