США застерегли 14 країн від купівлі в Росії краденого українського зерна

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Американські дипломати попередили 14 країн, більшість із яких знаходиться в Африці, що Кремль намагається заробити на продажі їм краденого українського зерном.

Про це пише The New York Times.

У середині травня Сполучені Штати надіслали сповіщення 14 країнам, переважно в Африці, про те, що російські вантажні судна виходять із портів поблизу України, навантажені викраденим українським зерном. Лист також назвав імена трьох російських балкерів, які підозрювали у його транспортуванні. Хоча NYT не називає ці судна, раніше повідомлялося, що вивезенням краденого зерна займаються судна "Матрос Позиніч", "Матрос Кошка" та "Міхаіл Ненашев".

Американське попередження загострює дилему для африканських країн, багато з яких можуть зіткнутися з важким вибором між, з одного боку, отриманням вигоди від російських військових злочинів і вступити в опозицію до потужного західного союзника, і з іншого – відмовою від дешевої їжі в той час, коли ціни на пшеницю зростають, а сотні тисяч людей голодують.

Наразі континент дуже страждає через блокування Росією поставок українського зерна на світовий ринок. Росія та Україна разом забезпечують близько 40% потреби в пшениці в Африці, де ціни на зерно зросли на 23% за останній рік. За даними ООН, в регіоні Африканського Рогу (Сомалійського півострову) через руйнівну посуху 17 млн людей голодували, передусім у Сомалі, Ефіопії та Кенії. Понад 200 тисяч людей у Сомалі перебувають на межі голоду.

Через таку гостру потребу чимало африканських країн навряд будуть вагатися перед купівлею зерна у Росії, незалежно від того, звідки воно походить, вважає Хасан Ханнедже, директор Міжнародного інституту стратегічних досліджень HORN у Кенії.

"Це не дилема", – сказав він. "Африканцям байдуже, звідки вони беруть їжу, і якщо хтось збирається моралізувати про це, вони помиляються. Потреба в їжі настільки гостра, що їм не потрібно обговорювати це".

Українські чиновники, натомість, наголошують, що єдиним розв’язком продовольчої кризи в Африці є посилення тиску на Росію для припинення війни проти України, а не в закупівлі награбованого зерна.

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Нагадуємо:

Зерно, яке російські окупанти крадуть в українських фермерів на тимчасово окупованих територіях, серед іншого вивозиться в Сирію, куди агресор відправив вже 100 тисяч тонн пшениці.

На супутникових знімках зафіксували, як російські кораблі завантажують українське зерно в окупованому Криму – найімовірніше його вивезли з окупованої Херсонщини та інших тимчасово непідконтрольних територій.

У Мінагрополітики кажуть, що росіяни викрали близько 500 тис тонн зерна – третину обсягу, що перебуває на окупованих територіях. Частину цього зерна вони спробували "проекспортувати" до Єгипту.