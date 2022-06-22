IKEA почала попереджати торгові центри у РФ про розірвання договорів оренди – ЗМІ

Меблевий гігант IKEA почав повідомляти орендодавців торгових центрів у РФ, де розміщувалися магазини та студії бренду, про бажання достроково розірвати договори оренди.

Про це пишуть "Ведомости" з посиланням на джерела на ринку комерційної нерухомості.

За словами одного із співрозмовників газети, такі листи отримали "майже всі" ТЦ, де був присутній шведський бренд.

Обидва джерела зазначили, що розірвання договорів відбудеться в односторонньому порядку. Співрозмовники вважають, що це означатиме для IKEA великі штрафи.

За словами старшого директора ритейл-департаменту CORE.XP Марини Малахатько, значні штрафи у разі дострокового розірвання договорів оренди призначають через підвищені ризики орендодавця, наприклад, через неможливість знайти нового орендаря.

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Меблевий гігант IKEA продає свої чотири заводи в Росії та скорочує штат працівників, компанія "не бачить можливості відновити продажі в осяжному майбутньому".

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