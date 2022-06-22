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IKEA почала попереджати торгові центри у РФ про розірвання договорів оренди – ЗМІ

Середа, 22 червня 2022, 11:32 - Олексій Павлиш

Меблевий гігант IKEA почав повідомляти орендодавців торгових центрів у РФ, де розміщувалися магазини та студії бренду, про бажання достроково розірвати договори оренди.

Про це пишуть "Ведомости" з посиланням на джерела на ринку комерційної нерухомості.

За словами одного із співрозмовників газети, такі листи отримали "майже всі" ТЦ, де був присутній шведський бренд.

Обидва джерела зазначили, що розірвання договорів відбудеться в односторонньому порядку. Співрозмовники вважають, що це означатиме для IKEA великі штрафи.

За словами старшого директора ритейл-департаменту CORE.XP Марини Малахатько, значні штрафи у разі дострокового розірвання договорів оренди призначають через підвищені ризики орендодавця, наприклад, через неможливість знайти нового орендаря.

Нагадаємо:

Меблевий гігант IKEA продає свої чотири заводи в Росії та скорочує штат працівників, компанія "не бачить можливості відновити продажі в осяжному майбутньому".

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У березні ІКЕА оголосила про призупинення роботи в Росії та припинення операцій з РФ та Білоруссю через їхню війну проти України.

Торговельний гігант ІКЕА продовжив термін оплати праці майже 15 тисяч співробітників у РФ до серпня. 

Економічна правда

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IKEA компанії Росія ритейл
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