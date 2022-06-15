IKEA продає свої заводи в РФ та звільняє скорочує працівників 

Меблевий гігант IKEA продає свої чотири заводи в Росії та скорочує штат працівників, компанія "не бачить можливості відновити продажі в осяжному майбутньому".

Відповідну заяву пресслужба компанії розіслала російським ЗМІ.

"За останні кілька місяців ситуація з бізнес-процесами та ланцюжками поставок по всьому світу сильно погіршилася. Зважаючи на це, ми не бачимо можливості відновити продажі в найближчому майбутньому. Як наслідок, Група компаній Інтер ІКЕА та Група компаній Інга вирішили скоротити масштаб бізнесу в Росії", - цитує заяву РБК.

IKEA заявила, що продасть свої чотири заводи у Ленінградській, Кіровській та Новгородській областях, і вже шукає на них покупців. Роздрібний бізнес IKEA в Росії наразі "залишається на паузі", що і призведе до зменшення штату, яке торкнеться "багатьох співробітників". Скільки саме людей скоротять, не уточнюється.

Імпорт та експорт товарів IKEA в Росії та Білорусі відновлювати не планується. ІКЕА вже розпочала пошук нових власників для своїх чотирьох заводів. Торгові центри МЕГА, що належать ІКЕА, продовжать працювати в Росії, зауважили у пресслужбі компанії, але самі магазини ІКЕА не працюватимуть.

Нагадаємо:

У березні ІКЕА оголосила про призупинення роботи в Росії та припинення операцій з РФ та Білоруссю через їхню війну проти України.

Торговельний гігант ІКЕА продовжив термін оплати праці майже 15 тисяч співробітників у РФ до серпня.