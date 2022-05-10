IKEA продовжить виплачувати зарплату 15 тисячам працівників у РФ до серпня
Торговельний гігант ІКЕА продовжив термін оплати праці майже 15 тисяч співробітників у РФ до серпня.
Про це в інтерв'ю Reuters заявив власник компанії Толгу Онку.
У березні ІКЕА оголосила про призупинення роботи в Росії та припинення операцій з РФ та Білоруссю через їхню війну проти України.
Тлді компанія заявила, що усім постраждалим працівникам буде виплачуватись зарплата принаймні до травня.
"Нам вдалося продовжити це до шести місяців", - сказав Толга Онджу.
"Ми продовжуємо відстежувати, аналізувати, дивитися на те, що відбувається, і будемо приймати рішення в міру подальшого розвитку", - додав він.
Економічна правда
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