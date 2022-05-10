IKEA продовжить виплачувати зарплату 15 тисячам працівників у РФ до серпня

Торговельний гігант ІКЕА продовжив термін оплати праці майже 15 тисяч співробітників у РФ до серпня.

Про це в інтерв'ю Reuters заявив власник компанії Толгу Онку.

У березні ІКЕА оголосила про призупинення роботи в Росії та припинення операцій з РФ та Білоруссю через їхню війну проти України.

Тлді компанія заявила, що усім постраждалим працівникам буде виплачуватись зарплата принаймні до травня.

"Нам вдалося продовжити це до шести місяців", - сказав Толга Онджу.

"Ми продовжуємо відстежувати, аналізувати, дивитися на те, що відбувається, і будемо приймати рішення в міру подальшого розвитку", - додав він.

Економічна правда