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IKEA продовжить виплачувати зарплату 15 тисячам працівників у РФ до серпня

Вівторок, 10 травня 2022, 16:56 - Олексій Павлиш

Торговельний гігант ІКЕА продовжив термін оплати праці майже 15 тисяч співробітників у РФ до серпня. 

Про це в інтерв'ю Reuters заявив власник компанії Толгу Онку.

У березні ІКЕА оголосила про призупинення роботи в Росії та припинення операцій з РФ та Білоруссю через їхню війну проти України.

Тлді компанія заявила, що усім постраждалим працівникам буде виплачуватись зарплата принаймні до травня.

"Нам вдалося продовжити це до шести місяців", - сказав Толга Онджу.

"Ми продовжуємо відстежувати, аналізувати, дивитися на те, що відбувається, і будемо приймати рішення в міру подальшого розвитку", - додав він.

Економічна правда

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IKEA Росія
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