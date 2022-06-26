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Bloomberg: Росія може сьогодні потрапити в дефолт

Неділя, 26 червня 2022, 14:27 - Ілля Колдомасов

Пільговий період для пропущених платежів Росії за облігаціями на суму близько 100 мільйонів доларів, заблокованих через широкомасштабні санкції, закінчується в неділю (26 червня) ввечері.

Про це пише Bloomberg.

"Офіційної заяви не буде, і Росія вже заперечує призначення, але якщо інвестори не отримають свої гроші до встановленого терміну, у понеділок вранці відбудеться дефолт, згідно з документами облігацій", - зазначає видання.

На даний момент це значною мірою символічна подія, враховуючи, що Росія вже є економічним, фінансовим та політичним ізгоєм у більшості країн світу.

Нагадуємо:

Президент Росії Владімір Путін підписав указ, яким визначається порядок виплати всіх зовнішніх боргів підсанкційної країни у рублях – раніше РФ намагалася розрахуватися рублями лише перед західними кредиторами.

Попри це, Мінфін Росії до останнього проводив виплати власникам своїх єврооблігацій у доларах та євро, як того вимагають договори, хоча й була невдала спроба заплатитирублями.

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США не продовжили дію ліцензії, яка дозволяла Росії дотепер обслуговувати свій держборг перед власниками облігацій у США – до кінця року країна має понад 1 млрд доларів боргу, який потрібно погасити.

Російський Національний розрахунковий депозитарій назвав надзвичайною ситуацію, в який він опинився після запровадження Євросоюзом блокуючих санкцій на установу.

Санкції з боку ЄС означають, що всі рахунки російського депозитарію в євро будуть заблоковані. Громадянам ЄС забороняється здійснювати угоди з установою, а будь-яким європейським банкам та іншим суб'єктам заборонено вступати з російським депозитарієм у будь-які правовідносини. Усі діючі правовідносини повинні бути припинені.

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