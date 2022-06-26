Bloomberg: Росія може сьогодні потрапити в дефолт

Пільговий період для пропущених платежів Росії за облігаціями на суму близько 100 мільйонів доларів, заблокованих через широкомасштабні санкції, закінчується в неділю (26 червня) ввечері.

Про це пише Bloomberg.

"Офіційної заяви не буде, і Росія вже заперечує призначення, але якщо інвестори не отримають свої гроші до встановленого терміну, у понеділок вранці відбудеться дефолт, згідно з документами облігацій", - зазначає видання.

На даний момент це значною мірою символічна подія, враховуючи, що Росія вже є економічним, фінансовим та політичним ізгоєм у більшості країн світу.