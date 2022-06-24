Новини 24 червня: Україна отримає 9 мільярдів євро від ЄС, Укрпошта за крок від купівлі банку

Про санкції. Танкери, що належать підсанкційній російській державній компанії "Совкомфлот", продовжують доставляти нафту до портів Європи в обхід західних санкцій.

Про газ. Німецький уряд допускає експропріацію частини трубопроводу "Північний потік-2", аби з'єднати її з мобільним терміналом СПГ та забезпечити надійне газопостачання в країні

Про енергетику. Державному бюро розслідувань та Офісу генерального прокурора не вдалося заарештувати енергоактиви групи VS Energy, пов'язаної із заступником голови Держдуми РФ Олександром Бабаковим та його партнерами

Про фінанси. Європейська рада за підсумками саміту ухвалила рішення надати Україні макрофінансову допомогу в розмірі до дев’яти мільярдів євро.

Про банк. Антимонопольний комітет надав Укрпошті дозвіл на придбання "Альпарі Банку", останній крок - рішення Нацбанку.

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