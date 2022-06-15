Новини 15 червня: підвищення ставки в США, нова марка Укрпошти

Про ФРС. Федеральна резервна система США підвищила ключову ставку на 0,75 процентного пункту – це найстрімкіше її підвищення з 1994 року.

Про Шольца. Канцлер ФРН Олаф Шольц відмовився від ідеї повної націоналізації колишнього німецького підрозділу "Газпрому" Gazprom Germania – він стурбований тим, що таке рішення "може роздратувати Путіна".

Про марку. Міністерство цифрової трансформації та Укрпошта оголосили результати голосування за ескіз до марки "Доброго вечора, ми з України!" - ескізом до марки стане трактор, що тягне танк.

Про ВВП. Економіка України поступово відновлюється від рівня найбільшого падіння у березні, спад у травні до аналогічного місяця минулого року сповільнився до 35-40%.

Про Газпром. "Газпром" зупинить експлуатацію ще одного газотурбінного двигуна на компресорній станції "Портова" газогону "Північний потік", внаслідок чого прокачка газу в ЄС скоротиться до 40% потужності труби.

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