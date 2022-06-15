Падіння ВВП України сповільнилося до 35-40% – НБУ

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Економіка України поступово відновлюється від рівня найбільшого падіння у березні, спад у травні до аналогічного місяця минулого року сповільнився до 35-40%.

Про це повідомив заступник голови Національного банку Сергій Ніколайчук на воркшопі з іноземними інвесторами, передає "Інтерфакс-Україна".

"За оцінками НБУ, у березні ВВП впав на 44%, а у травні падіння скоротилося до 35-40%", – сказав Ніколайчук.

Заступник голови Нацбанку зазначив, що для оцінки ВВП можна покладатися лише на непрямі дані.

Говорячи про інфляцію, яка за підсумками травня у річному вимірі досягла 18%, Ніколайчук зазначив, що вона багато в чому визначається порушенням ланцюжків постачання та проблемами з логістикою. Інфляція найбільш висока у південних областях України, які нині частково окуповані, тоді як у західних регіонах вона найнижча та, по суті, дуже близька до рівня інфляції у сусідніх країнах.

Заступник голови НБУ оцінив інфляційні очікування населення на рівні близько 20%. За його словами, це був один із аргументів підвищення облікової ставки з 10% одразу до 25% – щоб забезпечити позитивні реальні ставки та знизити інфляційний тиск.

Нагадуємо:

ВВП України, за оцінками Держстату, у першому кварталі 2022 року впав на 15,1% порівняно з першим кварталом 2021 року.

Світовий банк прогнозує зниження економіки України цього року на 45,1%, Нацбанк поки що утримується від точних оцінок, однак заявляє, що спад буде меншим за 30%.

Номінальний обсяг ВВП минулого року становив близько 200 млрд доларів.