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Українці обрали ескіз для третьої марки від Укрпошти

Середа, 15 червня 2022, 10:35 - Олексій Павлиш

Міністерство цифрової трансформації та Укрпошта оголосили результати голосування за ескіз до марки "Доброго вечора, ми з України!" - ескізом до марки стане трактор, що тягне танк.

Про це повідомляють пресслужби Мінцифри та Укрпошти.

Цей варіант обрали 41,2% учасників опитування. За тиждень до опитування долучилося понад 833 тисячі людей, з яких понад 766 тисяч - у Дії.

На другому місці Путін, якого зупиняє ЗСУ - 18,6%. Третє місце у воїна з KALUSH - 14,8%.

Четверте та п'яте місце розділили гусак у полі з військовими та керамічний півник. За них віддали свій голос 13 та 12,5%.

 
укрпошта

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