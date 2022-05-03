Інвестори отримали валютні виплати за євроборгом РФ за день до кінцевої дати

Доларові виплати Росії за двома випусками облігацій, невиконання яких ознаменував би перший зовнішній дефолт РФ з початку 20 століття, зрештою дійшли до тримачів боргу.

Про це повідомляє Bloomberg.

Таким чином Росії зрештою вдалося уникнути дефолту за добу до кінця грейс-періоду, який закінчувався в середу. Загалом РФ повинна була погасити 649,2 млн доларів. Раніше, 6 квітня, Мінфін РФ заявив, що переказав кошти для виплати купонного доходу та погашення єврооблігацій в рублях, адже банк-кореспондент не дозволив проводити виплату у доларах.

Агентство зауважує, що попри проходження платежу в останні години, протягом наступних тижнів Росії може бути складніше здійснювати такі боргові виплати.

Нагадуємо:

Росія за тиждень до закінчення пільгового періоду виплатила купони за єврооблігаціями із погашенням у 2022 та 2042 році у доларах, як того вимагають контракти.

Йдеться про два випуски єврооблігацій: Росія-2022 та Росія-2042. За першим випуском, 70% боргу за яким РФ напередодні викупила за рублі, країна повинна була виплатити як купонний дохід, так і погасити номінальну вартість паперів. За другим випуском йшлося лише про виплату купонного доходу.

Зовнішній борг РФ та її компаній сягає 150 млрд доларів. При цьому виплатити їх для країни проблематично – Західні санкції заморозили 350 млрд доларів її золотовалютних резервів, що становить близько 60% їхнього обсягу.



