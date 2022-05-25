Майбутнє "труби Медведчука", держава забрала облгази: підсумки дня

Про "трубу Медведчука". В найближчі дні може бути підписаний договір з найбільшою угорською нафтогазовою компанією MOL для транспортування дизпалива з інших країн через Угорщину ділянкою продуктопроводу "Самара-Західний кордон".

Про зерно. Морська блокада українських портів, яку РФ здійснює від початку війни, вже призвела до глобального зростання цін і продовжить чинити тиск на них.

Про облгази. Суд передав в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, 26 регіональних операторів газорозподільчих систем.

Про держборг РФ. США не продовжили дію ліцензії, яка дозволяла Росії дотепер обслуговувати свій держборг перед власниками облігацій у США – до кінця року країна має понад 1 млрд доларів боргу, який потрібно погасити.

Про банки. Міністерство фінансів не виключає націоналізацію "Альфа-банку Україна", який зіткнувся з низкою проблем після запровадження західних санкцій на своїх акціонерів, але ймовірність такого кроку низька.