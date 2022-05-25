Мінфін допускає націоналізацію "Альфа-банку", але це малоймовірно

Міністерство фінансів не виключає націоналізацію "Альфа-банку Україна", який зіткнувся з низкою проблем після запровадження західних санкцій на своїх акціонерів, але ймовірність такого кроку низька.

Про це йдеться у статті ЕП.

У Міністерстві фінансів повідомили, що була створена робоча група з розробки плану дій на випадок виведення з ринку системно важливого банку. Така група має напрацювати концептуальний план дій та винести його на розгляд Ради фінансової стабільності.

"У рамках цієї робочої групи напрацьовуються механізми упередження ризиків у банківському секторі, серед яких, у тому числі, й можливість націоналізації системно важливого банку для забезпечення фінансової стабільності", – заявили у відомстві.

Водночас, за даними ЕП, урядовці запевняють представників "Альфа-Банку", що не мають наміру проводити націоналізацію. Зрештою, такий варіант є малоймовірним з низки причин.

Передусім тому, що всі ризики, пов’язані з війною, та витрати на докапіталізацію, перейдуть на уряд, а відтак – на платників податків. В умовах, коли дефіцит бюджету країни сягає 5 млрд дол щомісяця, витрачати кошти ще й на банк дуже недоречно.

Крім націоналізації, є ще чотири сценарії того, що може бути з банком. Серед них продаж, зняття санкцій з когось із власників, визнання банку неплатоспроможним та виведення з ринку. Останній варіант, який є найбільш ймовірним – збереження "статусу кво".

Про те, що саме передбачають такі сценарії і що відбувається в Альфа-банку читайте у статті: Мільярд доларів, зустрічі в ОП з міністрами та непублічні штрафи. Як "Альфа-Банк" хоче зберегти статус-кво в Україні

Нагадаємо:

Національний банк визнав акціонерів українського Альфа-банку, підсанкційних Михайла Фрідмана та Пьотра Авена, такими, які втратили бездоганну ділову репутацію, та позбавив їх права голосу в банку.