Україна зможе транспортувати пальне з інших країн через "трубу Медведчука" 

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В найближчі дні може бути підписаний договір з найбільшою угорською нафтогазовою компанією MOL для транспортування дизпалива з інших країн через Угорщину ділянкою продуктопроводу "Самара-Західний кордон", більш відомою як "труба Медведчука".

Про це донедавна очільник "дочки" Нафтогазу, Укртранснафти, Микола Гавриленко розповів в інтерв’ю ЕП.

Він розповів, що після того, як "трубу" забрали у структур Медведчука і передали Укртранснафті, до початку повномасштабної війни РФ проти України держкомпанія не могла транспортувати нею дизпаливо, адже залишки пального так і не передали на баланс Укртранснафти. Після 24 лютого ситуація змінилася, і ці обсяги вирішили передати на потреби держави.

У процесі передачі Гавриленко виступив з ініціативою залишити в трубі деяку кількість палива, щоб використати його як технологічне для організації зворотного (реверсного) прокачування дизеля з Угорщини в Україну. На початку травня розпочалися переговори з компанією MOL як власником активів, на які заходить цей продуктопровід на території Угорщини.

"Наша переговорна позиція була побудована на тому, щоб налагодити транспортування цією трубою з Угорщини в Україну 100-150 тисяч тонн дизпалива на місяць", – розповідає Гавриленко. Цей обсяг розглядався як базовий з огляду на виробничі характеристики системи у стандартному режимі роботи.

Натомість у MOL заявили, що вільного ресурсу палива вони не мають. Як пояснює ексочільник Укртранснафти – через те, що передвиборна кампанія прем’єра Угорщини Віктора Орбана була побудована, зокрема, на низьких цінах на нафтопродукти. Зараз в Угорщині ціна дизпалива – 1,2-1,4 євро за літр, що на 30-40% нижче за решту Європи. Через це суттєво зріс попит, який треба задовольняти.

Натомість угорська компанія заявила про готовність транспортувати паливо з Угорщини в Україну продуктопроводом.

"Все, що MOL змогла нам запропонувати, – це лише варіант, за якого ми знаходитимемо дизпаливо в ЄС, доставлятимемо його у вагонах-цистернах до їхніх терміналів, де він перекачуватиметься у продуктопровід і поставлятиметься ним в Україну", – пояснює Гавриленко.

Зрештою, 19 травня було укладено попередню угоду про готовність MOL підписати договір щодо транспортування дизпалива цим продуктопроводом. "Договір відпрацьований обома сторонами і може бути підписаний у найближчі кілька днів", – додав він.

Читайте більше в інтерв’ю: "Труба Медведчука" руйнує керівну вертикаль "Нафтогазу". Інтерв'ю з відставним менеджером держкомпанії

Нагадуємо:

Уряд 23 травня звільнив Миколу Гавриленка з посади гендиректора Укртранснафти та призначив на його місце Володимира Цепенду.

Трубопроводи "Самара-Західний напрямок" та "Грозний - Армавір - Трудова" були побудовані за часів Радянського Союзу і знаходилися у загальносоюзній власності. Після проголошення незалежності на підставі правонаступництва він мав перейти у власність держави Україна.

Проте посадові особи "дочки" російської компанії "Транснафтопродукт", "Прикарпатзахідтранс", трубопроводи у власність України не передали.