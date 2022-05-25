Кремль знову хоче виплачувати іноземні борги рублями

Після закінчення дії ліцензії США, яка дозволяла Москві обслуговувати зовнішній борг перед американськими інвесторами, Кремль виплачуватиме борги рублями.

Про це заявило Міністерство фінансів Росії.

Там кажуть, що рублі перераховуватимуть платіжному агенту АТ "Національний розрахунковий депозитарій". Той, в свою чергу, може конвертувати рублі у валюту облігацій.

Водночас в РФ зазначають, що відмова у продовженні зазначеної ліцензії унеможливлює продовження обслуговування державного зовнішнього боргу в доларах США.

Нагадаємо, що борг за облігаціями вважається погашеним лише тоді, коли виплата проведена у валюті випуску, переважно – доларі або євро.

Раніше повідомлялося, що США не продовжили дію ліцензії, яка дозволяла Росії дотепер обслуговувати свій держборг перед власниками облігацій у США – до кінця року країна має понад 1 млрд доларів боргу, який потрібно погасити.

Про можливі сценарії того, як відсутність може вплинути на РФ та чи означає це дефолт читайте за посиланням.

Нагадуємо:

Мінфін Росії провів виплати власникам своїх єврооблігацій у доларах та євро, як того вимагають договори, без спроби зробити це в рублях.

Зовнішній борг РФ та її компаній сягає 150 млрд доларів. При цьому виплатити їх для країни проблематично – Західні санкції заморозили 350 млрд доларів її золотовалютних резервів, що становить близько 60% їхнього обсягу.

"Допомагає" РФ постійний потік нафтогазової валюти. Аналітики Citigroup прогнозують, що через різке зростання цін на газ цього року РФ може отримати від ЄС рекордні $100 млрд, що майже вдвічі більше за показник 2021 року.





