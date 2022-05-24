Мінфін розмістив військових облігацій на 12,6 мільярдів: майже удвічі більше, ніж минулого тижня

Міністерство фінансів 24 травня розмістило військові облігації на суму понад 12,6 млрд грн - це майже удвічі більше, ніж минулого тижня.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

Від розміщення короткострокових гривневих 3-місячних облігацій під 9,5% річних до бюджету залучили 546 млн грн.

Від розміщення 6-місячних цінних паперів під 10% річних - 8734 млн грн.

А 1,5-річних облігацій продали на 90 млн під 11,5%.

Також Мінфін розмістив доларові 1-річні облігації під 3,7% - до бюджету залучили 55 млн дол.

А від розміщення 6-місячних облігацій у євро під 2,5% - 52 млн євро.

Нагадаємо:

Міністерство фінансів на аукціоні 17 травня продало військових облігацій на суму 7 456 млн грн.

Міністерство фінансів на аукціоні 10 травня продало військових облігацій на суму 4,7 млрд грн.

Близько 1 тисячі юридичних та фізичних осіб 27 квітня отримали 3,3 млрд грн від погашення першого випуску військових облігацій.

Національний банк у квітні здійснив емісію 50 млрд грн шляхом купівлі військових облігацій на відповідну суму, а 10 травня придбав паперів на ще 30 млрд грн.

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Економічна правда