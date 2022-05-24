Мінфін розмістив військових облігацій на 12,6 мільярдів: майже удвічі більше, ніж минулого тижня
Міністерство фінансів 24 травня розмістило військові облігації на суму понад 12,6 млрд грн - це майже удвічі більше, ніж минулого тижня.
Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.
Від розміщення короткострокових гривневих 3-місячних облігацій під 9,5% річних до бюджету залучили 546 млн грн.
Від розміщення 6-місячних цінних паперів під 10% річних - 8734 млн грн.
А 1,5-річних облігацій продали на 90 млн під 11,5%.
Також Мінфін розмістив доларові 1-річні облігації під 3,7% - до бюджету залучили 55 млн дол.
А від розміщення 6-місячних облігацій у євро під 2,5% - 52 млн євро.
Нагадаємо:
Міністерство фінансів на аукціоні 17 травня продало військових облігацій на суму 7 456 млн грн.
Міністерство фінансів на аукціоні 10 травня продало військових облігацій на суму 4,7 млрд грн.
Близько 1 тисячі юридичних та фізичних осіб 27 квітня отримали 3,3 млрд грн від погашення першого випуску військових облігацій.
Національний банк у квітні здійснив емісію 50 млрд грн шляхом купівлі військових облігацій на відповідну суму, а 10 травня придбав паперів на ще 30 млрд грн.
Читайте також: Держава запустила "друкарський верстат", але це поки не впливає на ціни. Що буде далі?
Економічна правда
"Економічна правда" тепер у Telegram. Ми відстежуємо, як швидко падає путінський режим, і які компанії приєднуються до бойкоту агресора. Підписатися можна тут.