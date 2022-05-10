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"Плюс" 5 мільярдів у бюджет – Мінфін продав черговий випуск воєнних облігацій

Вівторок, 10 травня 2022, 17:15 - Дана Гордійчук
 
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Міністерство фінансів на аукціоні 10 травня продало військових облігацій на суму 4,7 млрд грн.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

Інвесторам запропоновано 3 випуски гривневих облігацій. Термін погашення та ставки за паперами були такими:

  • 3 місяці з дохідностю 9,5%;
  • 6 місяців з дохідностю 10%;
  • 1,5 року з дохідностю 11,5%.

Найбільший попит зосереджено на паперах обігом у пів року, від продажу яких залучено 3,4 млрд грн.

У Мінфіні зазначили, що протягом тижня відбулось рекордне збільшення вкладників серед громадян та бізнесу за весь час проведення аукціонів – з 11,8 тисячі до 43,3 тисячі. 

На 9 травня обсяг вкладень українських громадян та бізнесу у військові облігації перевищував 4,6 млрд грн, 45,7 млн дол та 25,6 млн євро, а нерезидентів – 66,7 млн грн.

Нагадуємо:

Близько 1 тисячі юридичних та фізичних осіб 27 квітня отримали 3,3 млрд грн від погашення першого випуску військових облігацій.

Національний банк у квітні здійснив емісію 50 млрд грн шляхом купівлі військових облігацій на відповідну суму, а 10 травня придбав паперів на ще 30 млрд грн.

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