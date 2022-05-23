Shell вийшла із спільного з "Газпром нафтою" проєкту в РФ

Нафтова компанія Shell вийшла зі статутного капіталу "Гидан енерджі", спільного підприємства з "Газпром нафтою" в Арктиці. Вони працювали над проєктом видобутку нафти "Єнісей".

Про це пише "Комерсант" із посиланням на базу даних держреєстру (ЕГРЮЛ).

Зазначається, що станом на 23 травня 100% у статутному капіталі "Гидан енерджі" володіє "Газпром нафта". Раніше 50% компанії належало концерну Shell.

Як пише "Интерфакс", планувалося, що комерційний видобуток на проєкті міг розпочатися в 2028 році, прогнозований обсяг видобутку проекту міг досягти 19,9 млн тонн нафти в 2034 році.

У компанії поки ніяк не прокоментували вихід із спільного підприємства.

У лютому Shell анонсувала вихід із усіх нафтогазових проектів у Росії. Тоді повідомлялося про плани концерну вийти з "Сахаліну-2", Salym Petroleum, "Гидан енерджі" та "Північного потоку-2".

Нагадаємо:

Енергетичний гігант Shell заявив, що виконавчі директори, управлінський та технічний персонал Shell покинули російський нафтогазовий проєкт "Сахалін-2".

Китайські державні енергетичні гіганти Cnooc, CNPC і Sinopec спільно ведуть переговори щодо придбання частки Shell у спільному з "Газпромом" нафтогазовому проєкті "Сахалін-2".

Нафтогазовий гігант Shell повністю зупиняє купівлю нафти з Росії на спотовому ринку, а також працює над тим, аби повністю виключити російську нафту з поставок.

Також компанія поетапно вилучатиме нафтопродукти, трубопровідний газ та СПГ з російського ринку. Тобто, фактично, згорне мережу АЗС в країні.

Британський енергетичний гігант Shell почав відкликати персонал зі своїх спільних підприємств з російським ПАТ "Газпром" у рамках плану виходу з РФ у відповідь на війну в Україні.

Економічна правда