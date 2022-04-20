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Shell відкликає персонал із російських проєктів – Bloomberg

Середа, 20 квітня 2022, 10:45 - Олексій Павлиш

Британський енергетичний гігант Shell почав відкликати персонал зі своїх спільних підприємств з російським ПАТ "Газпром" у рамках плану виходу з РФ у відповідь на війну в Україні.

Про це пише Bloomberg з поиланням на джерела.

За словами співозмовників агентства, десятки співробітників Shell, які тимчасово працювали на проєкті експорту скрапленого природного газу "Сахалін-2" в Росії, були вивезені на вихідних, щоб повернутися до інших офісів.

У заяві компанії, за даними Bloomberg, йдеться, що Shell поетапно виводить своїх співробітників із СП із "Газпромом" та "Газпром нефтью".

"Наша ключова увага в цьому процесі приділяється безпеці наших співробітників та операцій, а також дотриманню законів, що застосовуються", - підкреслив представник компанії.

Нагадаємо:

Нафтогазовий гігант Shell повністю зупиняє купівлю нафти з Росії на спотовому ринку, а також працює над тим, аби повністю виключити російську нафту з поставок.

Також компанія поетапно вилучатиме нафтопродукти, трубопровідний газ та СПГ з російського ринку. Тобто, фактично, згорне мережу АЗС в країні.

Економічна правда

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Shell Росія Газпром газ
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