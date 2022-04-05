У Renault розглядають варіант поділу бізнесу на дві компанії

Французький автовиробник Renault розглядає можливість розділення свого бізнесу на дві незалежні компанії.

Про це пише Bloomberg.

За даними видання, спочатку про можливе розділення компанії на дві структури керівництво Renault Group заговорило у лютому нового року.

На зустрічі керівництва з аналітиками минулого тижня генеральний директор концерну Лука де Мео та фінансовий директор Т'єррі П'єтон представили перші деталі плану.

Зокрема, в окремій структурі буде виведено виробництво електромобілів, а також сервіс каршерингу та лізингу автомобілів Mobilize. Нова компанія, яка наразі називається New Mobility Company, також може бути виведена на біржу вже в 2023 році.

Офіційно інформацію про розділення в Renault Group не коментують.

"Команда керівництва продовжує проводити пошукові роботи, щоб розділити компанію, можливо, на дві структури", – пишуть аналітики Stifel, включаючи П’єра Кеменера.

"Можливість глибокої перебудови Renault з'являється саме тоді, коли компанія стикається з кризою, пов'язаною з її давнім бізнесом в Росії. Минулого місяця Renault оголосила про відхід зі свого другого за величиною ринку, зупинивши роботу на своєму московському заводі та заявивши, що оцінює доступні варіанти для свого підприємства "АвтоВаз", - пише агентство.

Нагадуємо:

Рада директорів французького конгломерату Renault після критики щодо своєї роботи в РФ вирішила знову зупинити виробництво та роздумує над діями щодо частки в російському АвтоВАЗі.

Французький автовиробник Renault відновив виробництво на своєму заводі в Москві. Рішення Renault відновити виробництво підтримує французький уряд, який є його основним акціонером, кажуть джерела.

Слідкувати за компаніями, які виходять, не виходять чи просто припиняють інвестиції в РФ можна на сторінці ЕП.

Читайте також: Бізнес на крові українців: які міжнародні компанії фінансують російську армію

Економічна правда