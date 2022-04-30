Вітренка перепризначили головою "Нафтогазу" ще на рік
Голову правління НАК "Нафтогаз" Юрія Вітренка перепризначено на цю посаду ще на рік до 29 квітня 2023 року.
Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів від 26 квітня.
Термін виконання Вітренком своїх повноважень добігав кінця 29 квітня, тож з 30 квітня уряд обрав та перепризначив його головою НАК на один рік.
До призначення на посаду у 2021 році Вітренко тимчасово виконував обов'язки міністра енергетики з грудня 2020 року. Двічі його намагалися призначити міністром енергетики, проте голосів у Верховній Раді не вистачало.
Раніше Юрій Вітренко працював виконавчим директор "Нафтогазу".
Нагадуємо:
Кабінет Міністрів 27 вересня звільнив трьох членів наглядової ради НАК "Нафтогаз", після чого призначив чотирьох нових членів правління.
У жовтні цьогоріч було оголошено конкурсний відбір на незалежних членів наглядової ради "Нафтогазу".
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