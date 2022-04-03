Глава Мінфіну Японії: Посилення санкцій проти РФ – єдиний шлях
В японському уряді наголошують, що посилення санкцій проти Росії на сьогодні є "єдиним шляхом".
Про це в ефірі телеканалу NHK заявив міністр економіки, торгівлі та промисловості Японії Коіті Хагіуда, пише Bloomberg.
За словами міністра, через заморожування активів та заборони на експорт російська економіка не відновлюється, і "це факт".
Він додав, що додаткові заходи будуть розглянуті у співпраці з міжнародним співтовариством.
Хагіуда зазначив, що ослаблення санкцій стане можливим "тільки на тій стадії, коли мир у регіоні буде очевидним".
Нагадаємо:
Три найбільші банки Японії оголосили, що припинять доларові операції та грошові перекази з російським Сбєрбанком через санкції США.
Уряд Японії має намір скасувати торговий статус "найсприятливішої нації" для Росії в рамках додаткових санкцій у зв'язку з війною в Україні.
Уряд Японії має намір посилити санкції проти Росії, заборонивши експорт до цієї країни ще 57 найменувань технологічної продукції.
Уряд Японії заморозить активи ще 4 російських банків після останніх фінансових санкцій ЄС проти РФ, запроваджених у відповідь на вторгнення Росії в Україну.
Економічна правда
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