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Японія заборонила експорт технологічної продукції до Росії

Субота, 12 березня 2022, 09:18

Уряд Японії має намір посилити санкції проти Росії, заборонивши експорт до цієї країни ще 57 найменувань технологічної продукції.

Про це повідомляє NHK.

Першу заборону було запроваджено у відповідь на окупацію Росією українського Криму.

Нинішній список охоплює лише предмети, які можуть бути використані під час збройних конфліктів. У п'ятницю ж японський уряд поновив його, додавши 31 товар, зокрема напівпровідники, комунікаційне обладнання, сенсори, радари та шифрувальні апарати. Також долучено 26 технологій, серед яких - програмне забезпечення.

Нові обмеження набудуть чинності наступної п'ятниці.

Наголошується, що виняток буде зроблений для експорту з гуманітарною метою.

Окрім того, уряд Японії також ухвалив рішення запровадити додаткові санкції щодо Білорусі, заморозивши активи трьох білоруських банків.

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Японія технології РФ техніка

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